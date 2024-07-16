«Мій чоловік вас чекає»: подружжя працювало на ФСБ і готувало удари по Харкову

Правоохоронці затримали подружжя, яке працювала на ФСБ і готувало координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Як повідомили в УСБУ, щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони.

До злочинної діяльності вона залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці. За даними правоохоронці, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того він «втемну» випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

«Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім «звітувала» своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в телеграм-каналах. Її чоловік також підтримував РФ і сподівався на захоплення регіону окупантами», – додали в СБУ.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають у СІЗО. Їм загрожує від 8 років до довічного ув’язнення.