«Мой муж очень вас ждет»: супруги работали на ФСБ и готовили удары по Харькову

Правоохранители задержали супругов, которые работали на ФСБ и готовили координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.

Как сообщили в УСБУ, чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла свою агентку с Сумщины, работавшую в Харькове медсестрой. Женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования Сил обороны.

К преступной деятельности она привлекла своего супруга. Им оказался бывший работник расформированной милиции, проживавший в Ахтырке. По данным правоохранителей, по просьбе своей жены фигурант обходил приграничную местность, чтобы обнаружить локации украинских защитников. Кроме того он «втемную» расспрашивал нужные агрессору сведения у своих знакомых.

«Получившую информацию он мессенджером переправлял жене, а она потом «отчитывалась» своему московскому куратору. Его личность уже установлена ​​Службой безопасности. По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских взглядов, которые она неоднократно распространяла в Telegram-каналах. Ее муж также поддерживал РФ и надеялся на захват региона оккупантами», – добавили в СБУ.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся в СИЗО. Им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.