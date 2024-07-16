«Мой муж очень вас ждет»: супруги работали на ФСБ и готовили удары по Харькову
Правоохранители задержали супругов, которые работали на ФСБ и готовили координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.
Как сообщили в УСБУ, чтобы получить разведданные, ФСБ привлекла свою агентку с Сумщины, работавшую в Харькове медсестрой. Женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования Сил обороны.
К преступной деятельности она привлекла своего супруга. Им оказался бывший работник расформированной милиции, проживавший в Ахтырке. По данным правоохранителей, по просьбе своей жены фигурант обходил приграничную местность, чтобы обнаружить локации украинских защитников. Кроме того он «втемную» расспрашивал нужные агрессору сведения у своих знакомых.
«Получившую информацию он мессенджером переправлял жене, а она потом «отчитывалась» своему московскому куратору. Его личность уже установлена Службой безопасности. По данным следствия, женщина попала в поле зрения ФСБ из-за своих прокремлевских взглядов, которые она неоднократно распространяла в Telegram-каналах. Ее муж также поддерживал РФ и надеялся на захват региона оккупантами», – добавили в СБУ.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся в СИЗО. Им грозит от 8 лет до пожизненного заключения.
Читайте также: Уничтожал объекты УЗ: в Харькове поймали диверсанта, работавшего на РФ (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: предатель, СБУ, удары, фсб, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Мой муж очень вас ждет»: супруги работали на ФСБ и готовили удары по Харькову»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 12:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали супругов, которые работали на ФСБ и готовили координаты для нового ракетного удара РФ по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях.".