3,7 млрд за знищене житло на Харківщині: сформували 2662 сетрифікати

На Харківщині продовжують формувати заявки та видавати компенсації за знищене та пошкоджене російськими обстрілами житло. Свіжу статистику повідомили у ХОВА.

“У 34 тергромадах профільними комісіями сформовано 2 662 сертифікати з надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 3,7 мільярда гривень. В 12 територіальних громадах затверджено рішення про надання грошової компенсації для будівництва нового житла на більш як 139 мільйонів”, – повідомила дані пресслужба ХОВА.

Отримані за знищене житло сертифікати мешканці Харківщини використали, щоб придбати 489 об’єктів нерухомості на території області (373 квартири та 116 приватних житлових будинків). Загалом сертифікатами вже скористалися 700 родин. Окрім Харкова, житло купують в Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, а також в інших регіонах: на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Також мешканці області подали 37 146 заяв, щоби отримати компенсацію на ремонт пошкодженого житла за програмою “єВідновлення”. Найбільш активні користувачі програми – жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

“З них вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф 21 352 заявники на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Ще для 495 жителів області кошти передані на виплату на загальну суму понад 41 мільйон. Для 865 заявників профільними комісіями погоджено виплату на більш як 186 мільйонів”, – поінформували в ХОВА.