Квартири в Харкові та області в червні були найдешевшими в Україні: аналітика
У Харківській області – найнижчі ціни в Україні на одно-, дво- та трикімнатні квартири, повідомляється в аналітиці платформи онлайн-оголошень OLX.
Представники порталу дослідили пропозиції в різних регіонах України у червні та дійшли висновку, що медіанна ціна однокімнатної квартири на Харківщині становить 773 тисячі гривень. Це найнижча вартість в Україні.
Другу та третю сходинки рейтингу найдешевших однокімнатних квартир посідають Миколаївська та Кіровоградська області з 790 та 992 тисяч гривень відповідно. В Івано-Франківській та Тернопільській областях таке житло пропонують за 1,5 мільйона гривень.
Двокімнатні квартири найдешевше – по 1,1 мільйона гривень – продають у Харківській та Миколаївській областях.
Щодо трикімнатних квартир, то Харківщина ділить першу сходинку рейтингу з уже згаданою вище Миколаївською та Дніпропетровською областями. Такі квартири коштують 1,6 мільйона гривень, і це також найнижча ціна в Україні.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: квартира, Харків, цены;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 22:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області – найнижчі ціни в Україні на одно-, дво- та трикімнатні квартири, повідомляється в аналітиці платформи онлайн-оголошень OLX.".