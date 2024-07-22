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Квартири в Харкові та області в червні були найдешевшими в Україні: аналітика

Економіка 22:11   22.07.2024
Олена Нагорна
Квартири в Харкові та області в червні були найдешевшими в Україні: аналітика Фото: dom.ria.com

У Харківській області – найнижчі ціни в Україні на одно-, дво- та трикімнатні квартири, повідомляється  в аналітиці платформи онлайн-оголошень OLX.

Представники порталу дослідили пропозиції в різних регіонах України у червні та дійшли висновку, що медіанна ціна однокімнатної квартири на Харківщині становить 773 тисячі гривень. Це найнижча вартість в Україні.

Другу та третю сходинки рейтингу найдешевших однокімнатних квартир посідають Миколаївська та Кіровоградська області з 790 та 992 тисяч гривень відповідно. В Івано-Франківській та Тернопільській областях таке житло пропонують за 1,5 мільйона гривень.

Двокімнатні квартири найдешевше – по 1,1 мільйона гривень – продають у Харківській та Миколаївській областях.

Щодо трикімнатних квартир, то Харківщина ділить першу сходинку рейтингу з уже згаданою вище Миколаївською та Дніпропетровською областями. Такі квартири коштують 1,6 мільйона гривень, і це також найнижча ціна в Україні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 22:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області – найнижчі ціни в Україні на одно-, дво- та трикімнатні квартири, повідомляється  в аналітиці платформи онлайн-оголошень OLX.".