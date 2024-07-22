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Квартиры в Харькове и области в июне были самыми дешевыми в Украине: аналитика

Общество 22:11   22.07.2024
Елена Нагорная
Квартиры в Харькове и области в июне были самыми дешевыми в Украине: аналитика Фото: dom.ria.com

В Харьковской области — самые низкие цены в Украине на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, сообщается в аналитике платформы онлайн-объявлений OLX.

Представители портала исследовали предложения в разных регионах Украины в июне и пришли к выводу, что медианная цена однокомнатной квартиры на Харьковщине составляет 773 тысячи гривен. Это самая низкая стоимость в Украине.

Вторую и третью строчки рейтинга самых дешевых однокомнатных квартир занимают Николаевская и Кировоградская области с 790 и 992 тысячи гривен соответственно. В Ивано-Франковской и Тернопольской областях такое жилье предлагают за 1,5 миллиона гривен.

Двухкомнатные квартиры дешевле всего — по 1,1 миллиона гривен — продают в Харьковской и Николаевской областях.

Что касается трехкомнатных квартир, то Харьковщина делит первую строчку рейтинга с уже упомянутой выше Николаевской и Днепропетровской областями. Такие квартиры стоят 1,6 миллиона гривен и это также самая низкая цена в Украине.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 22:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области — самые низкие цены в Украине на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, сообщается в аналитике платформы онлайн-объявлений OLX".