Квартиры в Харькове и области в июне были самыми дешевыми в Украине: аналитика
В Харьковской области — самые низкие цены в Украине на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, сообщается в аналитике платформы онлайн-объявлений OLX.
Представители портала исследовали предложения в разных регионах Украины в июне и пришли к выводу, что медианная цена однокомнатной квартиры на Харьковщине составляет 773 тысячи гривен. Это самая низкая стоимость в Украине.
Вторую и третью строчки рейтинга самых дешевых однокомнатных квартир занимают Николаевская и Кировоградская области с 790 и 992 тысячи гривен соответственно. В Ивано-Франковской и Тернопольской областях такое жилье предлагают за 1,5 миллиона гривен.
Двухкомнатные квартиры дешевле всего — по 1,1 миллиона гривен — продают в Харьковской и Николаевской областях.
Что касается трехкомнатных квартир, то Харьковщина делит первую строчку рейтинга с уже упомянутой выше Николаевской и Днепропетровской областями. Такие квартиры стоят 1,6 миллиона гривен и это также самая низкая цена в Украине.
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- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: квартира, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 22:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области — самые низкие цены в Украине на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, сообщается в аналитике платформы онлайн-объявлений OLX".