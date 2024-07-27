3,7 млрд за уничтоженное жилье на Харьковщине: сформировали 2662 сетрификата

На Харьковщине продолжают формировать заявки и выдавать компенсации за уничтоженное и поврежденное российскими обстрелами жилье. Свежую статистику сообщили в ХОВА.

«В 34 тергромадах профильными комиссиями сформировано 2 662 сертификата по предоставлению компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 3,7 миллиарда гривен. В 12 территориальных громадах утверждено решение о предоставлении денежной компенсации для строительства нового жилья более чем на 139 миллионов», — сообщила данные пресс-служба ХОВА.

Полученные за уничтоженное жилье сертификаты жители Харьковщины использовали, чтобы приобрести 489 объектов недвижимости на территории области (373 квартиры и 116 частных жилых домов). В целом сертификатами уже воспользовались 700 семей. Кроме Харькова, жилье покупают в Изюмской и Чугуевской территориальных громадах, а также в других регионах: на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей.

Также жители области подали 37 146 заявлений, чтобы получить компенсацию на ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення». Наиболее активные пользователи программы — жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов.

«Из них уже получили денежную помощь для ремонта жилья, поврежденного в результате вооруженной агрессии рф 21 352 заявителя на общую сумму более 2 миллиардов гривен. Еще для 495 жителей области средства переданы на выплату на общую сумму более 41 миллиона. Для 865 заявителей профильными комиссиями согласована выплата более чем на 186 миллионов», — проинформировали в ХОВА.