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14% харків’ян, які виїхали з міста, не планують повертатися – дослідження

Суспільство 21:40   06.08.2024
Олена Нагорна
14% харків’ян, які виїхали з міста, не планують повертатися – дослідження Фото: Василь Голосний

4% харків’ян, які зараз перебувають за межами міста (в Україні чи за кордоном), готові повернутися найближчим часом, 9% – за умови посилення ППО та 29% – у разі припинення обстрілів.

Ще 25% повернуться після перемоги, а 7% – коли налагодиться мирне життя. 14% зараз не збираються повертатися (з них 19% за кордоном та 9% в інших областях країни) та 12% вагаються з вибором, йдеться у дослідженні “Харків – точка тяжіння”, проведеному у квітні-травні поточного року бюро “Соціологіст” в межах конкурсу грантів.

58% харків’ян, які зараз перебувають за межами міста (в Україні чи за кордоном), від початку повномасштабної війни поверталися щонайменше один раз. При цьому 67% харків’ян, які знаходяться за кордоном, жодного разу з моменту виїзду в місті не були.

Харків’ян, які виїжджали й зараз перебувають у місті, питали про причини повернення. Їх можна було обрати декілька. 64% опитаних сказали, що скучили за містом чи районом, 46% повернулися через те, що потрібно доглядати за квартирою чи будинком, 37% – через роботу в Харкові. По 29% набрали варіанти “стало безпечніше” та “скучили за друзями та сусідами” і 27% – “возз’єднатися з сім’єю”.

Більш ніж половина харків’ян (51%), які перебувають у місті, нікуди не виїжджали після початку повномасштабної війни. 14% певний час проживали в інших населених пунктах Харківщини, 32% виїжджали до інших регіонів України та 5% – пожили за кордоном.

В опитуванні взяли участь 605 респондентів. Досліджувалися чотири цільові групи:
– харків’яни, які зараз мешкають у місті (305 осіб);
– ВПО, які переїхали до міста після 24 лютого 2022 року (100 осіб);
– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали із міста в межах України (100 осіб);
– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон (крім РФ та Білорусі) (100 осіб).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "4% харків’ян, які зараз перебувають за межами міста (в Україні чи за кордоном), готові повернутися найближчим часом, 9% – за умови посилення ППО та 29% – у разі припинення обстрілів".