14% харьковчан, выехавших из города, не планируют возвращаться — исследование

4% харьковчан, которые сейчас находятся за пределами города (в Украине либо за границей), готовы вернуться в ближайшее время, 9% — при условии усиления ПВО и 29% — в случае прекращения обстрелов.

Еще 25% вернутся после победы, а 7% — когда наладится мирная жизнь. 14% сейчас не собираются возвращаться (19% за границей и 9% в других областях страны) и 12% затрудняются с выбором, говорится в исследовании «Харьков — точка притяжения», проведенном в апреле-мае текущего года бюро «Социологист» в рамках конкурса грантов.

58% харьковчан, которые сейчас находятся за пределами города (в Украине либо за границей), с начала полномасштабной войны возвращались минимум один раз. При этом 67% харьковчан, находящихся за рубежом, ни разу с момента выезда в городе не были.

Харьковчан, которые выезжали и сейчас находятся в городе, спрашивали о причинах возвращения. Их можно было выбрать несколько. 64% опрошенных сказали, что соскучились по городу или району, 46% вернулись из-за того, что нужно следить за квартирой или домом, 37% — из-за работы в Харькове. По 29% набрали варианты «стало безопаснее» и «соскучились по друзьям и соседям» и 27% — «воссоединиться с семьей».

Больше половины харьковчан (51%), находящихся в городе, никуда не выезжали после начала полномасштабной войны. 14% определенное время проживали в других населенных пунктах Харьковщины, 32% — выезжали в другие регионы Украины и 5% пожили за границей.

В опросе приняли участие 605 респондентов. Исследовались четыре целевые группы:

— харьковчане, которые сейчас живут в городе (305 человек);

— ВПЛ, переехавшие в город после 24 февраля 2022 года (100 человек);

— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали из города в пределах Украины (100 человек);

— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу (кроме РФ и Беларуси) (100 человек).