Терехова хвалят в 4 раза больше, чем Филатова, в 9 раз — чем Садового и Кличко

66% харьковчан положительно оценивают деятельность городского совета, из них 26% — полностью ее одобряют. Это самый высокий показатель среди украинских городов (Киева и 20 областных центров).

Согласно девятому Всеукраинскому муниципальному опросу, проведенному группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI), 26% респондентов в Харькове деятельность горсовета «полностью одобряют», 40% — «скорее одобряют», 12% — «скорее не одобряют» и 9% — «совсем не одобряют».

Вторую и третью строчки рейтинга 2024 года занимают Чернигов и Хмельницкий — по 57% положительных отзывов. Деятельность Днепровского горсовета во главе с Борисом Филатовым положительно оценили 44% местных респондентов (полностью одобряют — 6%, седьмая строчка рейтинга), Львовского горсовета и мэра Андрея Садового — 40% (полностью одобряют — 3%, 13 место), а столичного горсовета во главе с Виталием Кличко — 35% (полностью одобряют — 3%, 16 место). Замыкает рейтинг — Полтавский горсовет с 21% опрошенных, полностью или в целом одобряющих его деятельность.

При этом в 2023 году Харьковский горсовет оценивали выше — 73% положительных отзывов, из них 31% ответов «полностью одобряю» и 42% — «скорее одобряю».

Опрос проводился в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где позволяла ситуация с безопасностью) с 13 апреля по 14 мая с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Опрос провели при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).