Live
  • Ср 05.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.29
  • EUR 43.77

Терехова хвалят в 4 раза больше, чем Филатова, в 9 раз — чем Садового и Кличко

Общество 19:11   05.06.2024
Елена Нагорная
Терехова хвалят в 4 раза больше, чем Филатова, в 9 раз — чем Садового и Кличко

66% харьковчан положительно оценивают деятельность городского совета, из них 26% — полностью ее одобряют. Это самый высокий показатель среди украинских городов (Киева и 20 областных центров).

Согласно девятому Всеукраинскому муниципальному опросу, проведенному группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI), 26% респондентов в Харькове деятельность горсовета «полностью одобряют», 40% — «скорее одобряют», 12% — «скорее не одобряют» и 9% — «совсем не одобряют».

Вторую и третью строчки рейтинга 2024 года занимают Чернигов и Хмельницкий — по 57% положительных отзывов. Деятельность Днепровского горсовета во главе с Борисом Филатовым положительно оценили 44% местных респондентов (полностью одобряют — 6%, седьмая строчка рейтинга), Львовского горсовета и мэра Андрея Садового — 40% (полностью одобряют — 3%, 13 место), а столичного горсовета во главе с Виталием Кличко — 35% (полностью одобряют — 3%, 16 место). Замыкает рейтинг — Полтавский горсовет с 21% опрошенных, полностью или в целом одобряющих его деятельность.

Читайте также: Харьковчане за год разочаровались в качестве ряда коммунальных услуг — опрос

При этом в 2023 году Харьковский горсовет оценивали выше — 73% положительных отзывов, из них 31% ответов «полностью одобряю» и 42% — «скорее одобряю».

Опрос проводился в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где позволяла ситуация с безопасностью) с 13 апреля по 14 мая с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Опрос провели при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Читайте также: Как власть тратит деньги на восстановление: харьковчане — самые безразличные

Автор: Елена Нагорная
Популярно
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
04.06.2024, 22:16
Главные новости Харькова 5 июня: Сырский о фронте, отключения света
Главные новости Харькова 5 июня: Сырский о фронте, отключения света
05.06.2024, 16:10
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
03.06.2024, 12:41
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
03.06.2024, 10:50
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
05.06.2024, 20:23
Вез в Харьков 18 гранатометов, 2 пулемета и автоматы: мужчина попался
Вез в Харьков 18 гранатометов, 2 пулемета и автоматы: мужчина попался
05.06.2024, 09:23

Новости по теме:

14:13
В Харькове — перекрыты два перекрестка, один из них не откроют до конца лета
13:51
Школьный вальс под землей: последние звонки прозвенели в Харькове (фото)
11:11
Терехов перенес сессию Харьковского горсовета на завтра
09:51
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
11:54
36 млн грн для защитников Харькова выделили из бюджета Одессы

Вы читали новость: «Терехова хвалят в 4 раза больше, чем Филатова, в 9 раз — чем Садового и Кличко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 19:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66% харьковчан положительно оценивают деятельность городского совета, из них 26% — полностью ее одобряют. Это — самый высокий показатель среди украинских городов (Киева и 20 областных центров).".