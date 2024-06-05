Терехова хвалят в 4 раза больше, чем Филатова, в 9 раз — чем Садового и Кличко
66% харьковчан положительно оценивают деятельность городского совета, из них 26% — полностью ее одобряют. Это самый высокий показатель среди украинских городов (Киева и 20 областных центров).
Согласно девятому Всеукраинскому муниципальному опросу, проведенному группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI), 26% респондентов в Харькове деятельность горсовета «полностью одобряют», 40% — «скорее одобряют», 12% — «скорее не одобряют» и 9% — «совсем не одобряют».
Вторую и третью строчки рейтинга 2024 года занимают Чернигов и Хмельницкий — по 57% положительных отзывов. Деятельность Днепровского горсовета во главе с Борисом Филатовым положительно оценили 44% местных респондентов (полностью одобряют — 6%, седьмая строчка рейтинга), Львовского горсовета и мэра Андрея Садового — 40% (полностью одобряют — 3%, 13 место), а столичного горсовета во главе с Виталием Кличко — 35% (полностью одобряют — 3%, 16 место). Замыкает рейтинг — Полтавский горсовет с 21% опрошенных, полностью или в целом одобряющих его деятельность.
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При этом в 2023 году Харьковский горсовет оценивали выше — 73% положительных отзывов, из них 31% ответов «полностью одобряю» и 42% — «скорее одобряю».
Опрос проводился в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где позволяла ситуация с безопасностью) с 13 апреля по 14 мая с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Опрос провели при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: міськрада, рейтинг, терехов, Харьков, харьковский городской совет;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 19:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66% харьковчан положительно оценивают деятельность городского совета, из них 26% — полностью ее одобряют. Это — самый высокий показатель среди украинских городов (Киева и 20 областных центров).".