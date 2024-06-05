Харьковчане за год разочаровались в качестве ряда коммунальных услуг — опрос

За год харьковчане из наиболее довольных электроснабжением среди жителей областных центров Украины стали наименее довольными.

Об этом свидетельствует девятый Всеукраинский муниципальный опрос, проведенный группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института (IRI).

На «отлично» оценили уровень электроснабжения лишь 9% опрошенных, 33% поставили оценку «хорошо», 31% — «средне», 19% — «плохо», 6% — «ужасно». Это последняя строчка рейтинга. Для сравнения, в прошлом году 89% харьковчан оценивали электроснабжение на «хорошо» и «отлично». Тогда Харьков занимал первое место.

Также харьковчане меньше всего среди жителей областных центров довольны уличным освещением. Отличным и хорошим его назвали 29% опрошенных, в прошлом году такие же оценки поставили 40% респондентов.

В 2024 году отоплением были довольны 62% респондентов, в 2023-м — 72%.

Водоснабжение сейчас на «отлично» и «хорошо» оценивают 77%, в прошлом году это был 81%.

В рейтинге оценки сбора мусора Харьков занимает первую строчку второй год подряд — 80% положительных оценок в прошлом году против 85% в 2024-м. То есть результат даже улучшился.

Опрос проводился в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где позволяла ситуация с безопасностью) с 13 апреля по 14 мая с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16800 граждан в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность для каждого города не превышает ±3,5%. Опрос провели при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).