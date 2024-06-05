Харків’яни за рік розчарувалися в якості низки комунальних послуг – опитування

За рік харків’яни із найбільш задоволених електропостачанням серед мешканців обласних центрів України стали найменш задоволеними.

Про це свідчить дев’яте Всеукраїнське муніципальне опитування, проведене групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

На «відмінно» оцінили рівень електропостачання лише 9% опитаних, 33% поставили оцінку «добре», 31% – «середньо», 19% – «погано», 6% – «жахливо». Це остання сходинка рейтингу. Для порівняння, торік 89% харків’ян оцінювали електропостачання на «добре» та «відмінно». Тоді Харків посідав перше місце.

Також харків’яни найменше серед мешканців обласних центрів задоволені вуличним освітленням. Відмінним та добрим його назвали 29% опитаних, торік такі ж оцінки поставили 40% респондентів.

У 2024 році опаленням були задоволені 62% респондентів, у 2023-му – 72%.

Водопостачання зараз на «відмінно» та «добре» оцінюють 77%, торік це був 81%.

У рейтингу оцінки збору сміття Харків посідає перший рядок другий рік поспіль – 80% позитивних оцінок минулого року проти 85% у 2024-му. Тобто результат навіть покращився.

Опитування проводилося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де дозволяла безпекова ситуація) з 13 квітня по 14 травня за допомогою face-to-face інтерв’ю вдома у респондентів. Вибірка складалася з 16800 громадян віком від 18 років і старше. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. Опитування провели за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).