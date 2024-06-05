Терехова хвалять у 4 рази більше, ніж Філатова, у 9 – ніж Садового і Кличка
66% харків’ян позитивно оцінюють діяльність міської ради, з них 26% цілком її схвалюють. Це – найвищий показник серед українських міст (Києва та 20 обласних центрів).
Згідно з дев’ятим Всеукраїнським муніципальним опитуванням, проведеним групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI), 26% респондентів у Харкові діяльність міськради «цілком схвалюють», 40% – «швидше схвалюють», 12% – «швидше не схвалюють» і 9% – «зовсім не схвалюють».
Другий та третій рядки рейтингу 2024 року посідають Чернігів та Хмельницький – по 57% позитивних відгуків. Діяльність Дніпровської міськради на чолі з Борисом Філатовим позитивно оцінили 44% місцевих респондентів (цілком схвалюють – 6%, сьома сходинка рейтингу), Львівської міськради та мера Андрія Садового – 40% (цілком схвалюють – 3%, 13 місце), а столичної на чолі з Віталієм Кличком – 35% (цілком схвалюють – 3%, 16 місце). Замикає рейтинг – Полтавська міськрада з 21% опитаних, які цілком або швидше схвалюють її діяльність.
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При цьому у 2023 році Харківську міськраду оцінювали вище – 73% позитивних відгуків, з них 31% відповідей «цілком схвалюю» та 42% – «швидше схвалюю».
Опитування проводилось у 21 місті України (Київ та всі обласні центри, де дозволяла ситуація з безпекою) з 13 квітня по 14 травня за допомогою face-to-face інтерв’ю будинку у респондентів. Вибірка складалася з 16800 громадян віком від 18 років та старших. Статистична похибка кожному за міста вбирається у ±3,5%. Опитування провели за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: міськрада, рейтинг, терехов, Харків, харьковский городской совет;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 19:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "66% харків’ян позитивно оцінюють діяльність міської ради, з них 26% цілком її схвалюють. Це – найвищий показник серед українських міст (Києва та 20 обласних центрів)".