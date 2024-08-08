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Харків’яни, зокрема ті, що виїхали, назвали основні проблеми міста: опитування

Суспільство 22:18   08.08.2024
Олена Нагорна
Харків’яни, зокрема ті, що виїхали, назвали основні проблеми міста: опитування Фото: Василь Голосний

Топ-5 першочергових проблем Харкова пов’язані з війною, і головна з них – місту не вистачає протиповітряної оборони.

Про це йдеться у дослідженні «Харків – точка тяжіння», проведеному у квітні-травні поточного року бюро «Соціологіст» у межах конкурсу грантів.

Харків’ян, які перебувають у місті, в Україні та за кордоном, а також ВПО запитали – які зараз першочергові проблеми Харкова. Відповідей можна було надати декілька.

Недостатню протиповітряну оборону обрали 68% опитаних; проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням – 51%; руйнування через обстріли – 45%; наявність колаборантів та зрадників – 40%; мобілізацію чоловіків – 36. Безробіття та складнощі з пошуком роботи, а також корупцію назвали основними проблемами 35% та 34% респондентів відповідно.

Брак ППО більше турбує тих, хто поза містом. Корупцією влади більше схвильовані харків’яни за кордоном. А ВПО взагалі менше стурбовані майже всіма проблемами, проте закриті дитячі садочки їх турбують значно більше за решту опитаних“, — йдеться у дослідженні.

В опитуванні взяли участь 605 респондентів. Досліджувалися чотири цільові групи:
– харків’яни, які зараз мешкають у місті (305 осіб);
– ВПО, які переїхали до міста після 24 лютого 2022 року (100 осіб);
– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали із міста в межах України (100 осіб);
– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон (крім РФ та Білорусі) (100 осіб).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 22:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Топ-5 першочергових проблем Харкова пов’язані з війною, і головна з них – місту не вистачає протиповітряної оборони.".