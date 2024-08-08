Харків’яни, зокрема ті, що виїхали, назвали основні проблеми міста: опитування

Топ-5 першочергових проблем Харкова пов’язані з війною, і головна з них – місту не вистачає протиповітряної оборони.

Про це йдеться у дослідженні «Харків – точка тяжіння», проведеному у квітні-травні поточного року бюро «Соціологіст» у межах конкурсу грантів.

Харків’ян, які перебувають у місті, в Україні та за кордоном, а також ВПО запитали – які зараз першочергові проблеми Харкова. Відповідей можна було надати декілька.

Недостатню протиповітряну оборону обрали 68% опитаних; проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням – 51%; руйнування через обстріли – 45%; наявність колаборантів та зрадників – 40%; мобілізацію чоловіків – 36. Безробіття та складнощі з пошуком роботи, а також корупцію назвали основними проблемами 35% та 34% респондентів відповідно.

“Брак ППО більше турбує тих, хто поза містом. Корупцією влади більше схвильовані харків’яни за кордоном. А ВПО взагалі менше стурбовані майже всіма проблемами, проте закриті дитячі садочки їх турбують значно більше за решту опитаних“, — йдеться у дослідженні.

В опитуванні взяли участь 605 респондентів. Досліджувалися чотири цільові групи:

– харків’яни, які зараз мешкають у місті (305 осіб);

– ВПО, які переїхали до міста після 24 лютого 2022 року (100 осіб);

– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали із міста в межах України (100 осіб);

– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон (крім РФ та Білорусі) (100 осіб).