Харьковчане, в том числе выехавшие, назвали основные проблемы города — опрос

Топ-5 первоочередных проблем Харькова связаны с войной, и главная из них — городу не хватает противовоздушной обороны.

Об этом говорится в исследовании «Харьков — точка притяжения», проведенном в апреле-мае текущего года бюро «Социологист» в рамках конкурса грантов.

Харьковчан, которые находятся в городе, в Украине и за рубежом, а также ВПЛ спросили — какие сейчас первоочередные проблемы Харькова. Ответов можно было дать несколько.

Недостаточную противовоздушную оборону выбрали 68% опрошенных; проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением — 51%; разрушения из-за обстрелов — 45%; наличие коллаборантов и предателей — 40%; мобилизацию мужчин — 36%. Безработицу и сложности с поиском работы, а также коррупцию назвали основными проблемами 35% и 34% респондентов соответственно.

«Нехватка ППО больше беспокоит тех, кто вне города. Коррупцией власти больше взволнованы харьковчане за рубежом. А ВПЛ вообще меньше обеспокоены почти всеми проблемами, однако закрытые детские сады их беспокоят значительно больше остальных опрошенных», — говорится в исследовании.

В опросе приняли участие 605 респондентов. Исследовались четыре целевые группы:

— харьковчане, которые сейчас живут в городе (305 человек);

— ВПЛ, переехавшие в город после 24 февраля 2022 года (100 человек);

— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали из города в пределах Украины (100 человек);

— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу (кроме РФ и Беларуси) (100 человек).