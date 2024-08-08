Харьковчане, в том числе выехавшие, назвали основные проблемы города — опрос
Топ-5 первоочередных проблем Харькова связаны с войной, и главная из них — городу не хватает противовоздушной обороны.
Об этом говорится в исследовании «Харьков — точка притяжения», проведенном в апреле-мае текущего года бюро «Социологист» в рамках конкурса грантов.
Харьковчан, которые находятся в городе, в Украине и за рубежом, а также ВПЛ спросили — какие сейчас первоочередные проблемы Харькова. Ответов можно было дать несколько.
Недостаточную противовоздушную оборону выбрали 68% опрошенных; проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением — 51%; разрушения из-за обстрелов — 45%; наличие коллаборантов и предателей — 40%; мобилизацию мужчин — 36%. Безработицу и сложности с поиском работы, а также коррупцию назвали основными проблемами 35% и 34% респондентов соответственно.
«Нехватка ППО больше беспокоит тех, кто вне города. Коррупцией власти больше взволнованы харьковчане за рубежом. А ВПЛ вообще меньше обеспокоены почти всеми проблемами, однако закрытые детские сады их беспокоят значительно больше остальных опрошенных», — говорится в исследовании.
В опросе приняли участие 605 респондентов. Исследовались четыре целевые группы:
— харьковчане, которые сейчас живут в городе (305 человек);
— ВПЛ, переехавшие в город после 24 февраля 2022 года (100 человек);
— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали из города в пределах Украины (100 человек);
— харьковчане, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу (кроме РФ и Беларуси) (100 человек).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: исследование, опрос, пво, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 22:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Топ-5 первоочередных проблем Харькова связаны с войной, и главная из них — городу не хватает противовоздушной обороны.".