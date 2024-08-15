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Загрожує довічне: справу ексмера Вовчанська на Харківщині передали до суду

Суспільство 13:56   15.08.2024
Олена Нагорна
Загрожує довічне: справу ексмера Вовчанська на Харківщині передали до суду

Справу 67-річного колишнього мера міста Вовчанськ Харківської області Анатолія Степанця, який перебуває у розшуку, направили до Чугуївського міського суду. Там його судитимуть заочно.

Ексмера Вовчанська обвинувачують за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ), колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ) та визнання службовцем правомірною тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ), за що йому загрожує довічне ув’язнення, повідомляють в обласній прокуратурі.

За даними слідства, під час захоплення Вовчанська військовими РФ міський голова добровільно обійняв посаду «начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

«Обвинувачений керував містом під егідою РФ та вирішував питання так званого «соціального захисту населення», у тому числі трудових відносин, працевлаштування населення, виплати заробітних плат, пенсій тощо. Надалі він, втікши до Бєлгородської області РФ, навіть встиг дати інтервʼю ворожим медіа. Зрадник подякував Росії за те, «что его приняли как родного». Він додав: «Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе РФ». Крім того, не залишився фігурант і осторонь кремлівської пропаганди, додаючи тези про «один братский народ и надежду на просветление в головах украинцев», — розповіли у прокуратурі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 13:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 67-річного колишнього мера міста Вовчанськ Харківської області Анатолія Степанця, який перебуває у розшуку, направили до Чугуївського міського суду. Там його судитимуть заочно.".