Грозит пожизненный срок: дело экс-мэра Волчанска на Харьковщине передали в суд

Дело 67-летнего бывшего мэра города Волчанск Харьковской области Анатолия Степанца, который находится в розыске, направили в Чугуевский городской суд. Там его будут судить заочно.

Экс-мэра Волчанска обвиняют по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ), коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ) и признания служащим правомерной временной оккупации части территории Украины (ч. 3 ст. 436-2 УКУ), за что ему грозит пожизненное заключение, сообщают в областной прокуратуре.

По данным следствия, во время захвата Волчанска военными РФ городской голова добровольно занял должность «начальника Волчанского территориального управления Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

«Обвиняемый руководил городом под эгидой РФ и решал вопросы так называемой «социальной защиты населения», в том числе трудовых отношений, трудоустройства населения, выплаты заработных плат, пенсий и тому подобное. В дальнейшем он, сбежав в Белгородскую область РФ, даже успел дать интервью вражеским медиа. Предатель поблагодарил Россию за то, «что его приняли как родного». Он добавил: «Я считаю своей родиной Харьковскую область в составе РФ». Кроме того, не остался фигурант и в стороне от кремлевской пропаганды, добавляя тезисы об «одном братском народе и надежде на просветление в головах украинцев», — рассказали в прокуратуре.

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