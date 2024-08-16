Тепло і сонячно. Якою буде погода 17 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на 17 серпня повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Мінлива хмарність.🌥
По області: Без опадів☀️.
Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 12 – 17°, вдень 26 – 31°.
По місту: Без опадів. ☀️
Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 12 – 14°, вдень 28 – 30°.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: погода, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 19:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на 17 серпня повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".