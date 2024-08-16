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Тепло і сонячно. Якою буде погода 17 серпня у Харкові та області

Суспільство 19:58   16.08.2024
Оксана Якушко
Тепло і сонячно. Якою буде погода 17 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на 17 серпня повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Мінлива хмарність.🌥

По області: Без опадів☀️.

Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 17°, вдень 26 – 31°.

По місту: Без опадів. ☀️

Вітер північно – східний↙️, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 14°, вдень 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 19:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на 17 серпня повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".