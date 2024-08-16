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Тепло и солнечно. Какой будет погода 17 августа в Харькове и области

Общество 19:58   16.08.2024
Оксана Якушко
Тепло и солнечно. Какой будет погода 17 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на 17 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Облачно с прояснениями.🌥
По области: Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17°, днем ​​26 — 31°.

По городу: Без существенных осадков. ☀️
Ветер северо-восточный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 14°, днем ​​28 — 30°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 19:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на 17 августа сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".