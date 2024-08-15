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Тепло и сухо. Какой будет погода 16 августа в Харькове и области

Общество 19:50   15.08.2024
Оксана Якушко
Тепло и сухо. Какой будет погода 16 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 16 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 16°, днем ​​24 — 29°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 14°, днем ​​26 — 28°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".