Live
  • Чт 15.08.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 41.33
  • EUR 45.55

Тепло і сухо. Якою буде погода 16 серпня у Харкові та області

Суспільство 19:50   15.08.2024
Оксана Якушко
Тепло і сухо. Якою буде погода 16 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 16 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північний ⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 11 – 16°, вдень 24 – 29°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північний⬇️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 14°, вдень 26 – 28°.

Читайте також: Вдень дощитиме. Якою буде погода 15 серпня у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ексголову Харківобленерго, що погорів на розкраданні, пов’язують із Татаровим
Ексголову Харківобленерго, що погорів на розкраданні, пов’язують із Татаровим
15.08.2024, 20:41
Тепло і сухо. Якою буде погода 16 серпня у Харкові та області
Тепло і сухо. Якою буде погода 16 серпня у Харкові та області
15.08.2024, 19:50
Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині
Двоє загиблих, 5 поранених через авіаудар росіян по селищу на Харківщині
15.08.2024, 18:06
125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори
125 генераторів для лікарень і шкіл Харкова передадуть іноземні донори
15.08.2024, 18:55
Шість боїв тривають на півночі та сході Харківщини – Генштаб ЗСУ
Шість боїв тривають на півночі та сході Харківщини – Генштаб ЗСУ
15.08.2024, 17:24
Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи
Двоє загиблих, один постраждалий: на підприємство на Харківщині скинули КАБи
15.08.2024, 16:16

Новини за темою:

21:01
Завтра – без дощів. Якою буде погода 14 серпня у Харкові та області
15:34
Грози, град і шквали: штормове попередження оголошено на Харківщині
20:08
Комфортне тепло, можливий дощ. Якою буде погода 13 серпня у Харкові та області
20:00
Вночі від +12, пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 12 серпня
15:40
Серпневі дощі не припинили посуху на Харківщині – Гідрометцентр

Ви читали новину: «Тепло і сухо. Якою буде погода 16 серпня у Харкові та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 19:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".