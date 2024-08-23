Головні новини Харкова 23 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:37

З вечора на Харківщині чотири рази лунала повітряна тривога

Вперше сирена звучала о 21:49. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів регіону бути в укриттях.

А у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики для регіону.

О 21:56 у ПС ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харківщині.

Відбій пролунав о 01:20. Потім тривога тривала з 02:10 по 02:17, з 03:07 по 03:57. Сирена звучала і о 05:03. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та південному сході.

Відбій пролунав о 05:25.