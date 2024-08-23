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Головні новини Харкова 23 серпня: як минула ніч

Події 06:37   23.08.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 23 серпня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:37

З вечора на Харківщині чотири рази лунала повітряна тривога

Вперше сирена звучала о 21:49. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів регіону бути в укриттях.

А у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики для регіону.

О 21:56 у ПС ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харківщині.

Відбій пролунав о 01:20. Потім тривога тривала з 02:10 по 02:17, з 03:07 по 03:57. Сирена звучала і о 05:03. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та південному сході.

Відбій пролунав о 05:25.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 06:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".