Головні новини Харкова 23 серпня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:37
З вечора на Харківщині чотири рази лунала повітряна тривога
Вперше сирена звучала о 21:49. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів регіону бути в укриттях.
А у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики для регіону.
О 21:56 у ПС ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль на Харківщині.
Відбій пролунав о 01:20. Потім тривога тривала з 02:10 по 02:17, з 03:07 по 03:57. Сирена звучала і о 05:03. Тоді у Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та південному сході.
Відбій пролунав о 05:25.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: баллистика, вечер, ВС, ЗСУ, Мельник, ночь, тревога, угроза, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 06:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".