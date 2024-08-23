ЗСУ: в районі Глибокого ворог поповнює втрати, у Вовчанську – активно штурмує

Про оперативну обстановку на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 23 серпня.

«В районі населеного пункту Глибоке відмічається проведення заходів логістичного забезпечення, доукомплектування бойових розрахунків противника з метою поповнення втрат. В районі Лукʼянців окупанти продовжують спроби покращити тактичне положення, налагоджують систему захищеного зв’язку. В районі Стариці спостерігається переміщення груп 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу з метою заміни бойової охорони», – зазначили захисники.

Зазначається, що у Вовчанську супротивник продовжує активні штурмові дії силами штурмових груп 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади та 129-ї окремої мотострілецької бригади в районі багатоповерхової забудови.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 104 особи. Також на Харківському напрямку ЗС РФ втратили знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки.