ЗСУ: в районі Глибокого ворог поповнює втрати, у Вовчанську – активно штурмує
Про оперативну обстановку на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 23 серпня.
«В районі населеного пункту Глибоке відмічається проведення заходів логістичного забезпечення, доукомплектування бойових розрахунків противника з метою поповнення втрат. В районі Лукʼянців окупанти продовжують спроби покращити тактичне положення, налагоджують систему захищеного зв’язку. В районі Стариці спостерігається переміщення груп 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу з метою заміни бойової охорони», – зазначили захисники.
Зазначається, що у Вовчанську супротивник продовжує активні штурмові дії силами штурмових груп 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади та 129-ї окремої мотострілецької бригади в районі багатоповерхової забудови.
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 104 особи. Також на Харківському напрямку ЗС РФ втратили знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну обстановку на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 23 серпня.".