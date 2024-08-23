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ЗСУ: в районі Глибокого ворог поповнює втрати, у Вовчанську – активно штурмує

Суспільство 10:38   23.08.2024
Вікторія Яковенко
ЗСУ: в районі Глибокого ворог поповнює втрати, у Вовчанську – активно штурмує Фото: ОТУВ “Харків”

Про оперативну обстановку на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 23 серпня.

«В районі населеного пункту Глибоке відмічається проведення заходів логістичного забезпечення, доукомплектування бойових розрахунків противника з метою поповнення втрат. В районі Лукʼянців окупанти продовжують спроби покращити тактичне положення, налагоджують систему захищеного зв’язку. В районі Стариці спостерігається переміщення груп 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу з метою заміни бойової охорони», – зазначили захисники.

Зазначається, що у Вовчанську супротивник продовжує активні штурмові дії силами штурмових груп 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади та 129-ї окремої мотострілецької бригади в районі багатоповерхової забудови.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 104 особи. Також на Харківському напрямку ЗС РФ втратили знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «ЗСУ: в районі Глибокого ворог поповнює втрати, у Вовчанську – активно штурмує»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну обстановку на Харківському напрямку повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 23 серпня.".