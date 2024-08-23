ВСУ: в районе Глубокого враг пополняет потери, в Волчанске – активно штурмует
Об оперативной обстановке на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 23 августа.
«В районе населённого пункта Глубокое отмечается проведение мероприятий логистического обеспечения, доукомплектование боевых расчетов противника с целью пополнения потерь. В районе Лукьянцев оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение, налаживают систему защищенной связи. В районе Старицы наблюдается перемещение групп 41 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса с целью замены боевой охраны», — отметили защитники.
Отмечается, что в Волчанске противник продолжает активные штурмовые действия силами штурмовых групп 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 129-й отдельной мотострелковой бригады в районе многоэтажной застройки.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 104 человека. Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 96 единиц вооружения и военной техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, ворог, враг, ВСУ, глубокое, направление, ОТГВ "Харьков", потери, харьковское, штурм;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 10:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 23 августа.".