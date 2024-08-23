ВСУ: в районе Глубокого враг пополняет потери, в Волчанске – активно штурмует

Об оперативной обстановке на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 23 августа.

«В районе населённого пункта Глубокое отмечается проведение мероприятий логистического обеспечения, доукомплектование боевых расчетов противника с целью пополнения потерь. В районе Лукьянцев оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение, налаживают систему защищенной связи. В районе Старицы наблюдается перемещение групп 41 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса с целью замены боевой охраны», — отметили защитники.

Отмечается, что в Волчанске противник продолжает активные штурмовые действия силами штурмовых групп 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 129-й отдельной мотострелковой бригады в районе многоэтажной застройки.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 104 человека. Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 96 единиц вооружения и военной техники.