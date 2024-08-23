Live
  • Пт 23.08.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

ВСУ: в районе Глубокого враг пополняет потери, в Волчанске – активно штурмует

Общество 10:38   23.08.2024
Виктория Яковенко
ВСУ: в районе Глубокого враг пополняет потери, в Волчанске – активно штурмует Фото: ОТГВ «Харьков»

Об оперативной обстановке на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 23 августа.

«В районе населённого пункта Глубокое отмечается проведение мероприятий логистического обеспечения, доукомплектование боевых расчетов противника с целью пополнения потерь. В районе Лукьянцев оккупанты продолжают попытки улучшить тактическое положение, налаживают систему защищенной связи. В районе Старицы наблюдается перемещение групп 41 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса с целью замены боевой охраны», — отметили защитники.

Отмечается, что в Волчанске противник продолжает активные штурмовые действия силами штурмовых групп 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 129-й отдельной мотострелковой бригады в районе многоэтажной застройки.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за прошедшие сутки составили 104 человека. Также на Харьковском направлении ВС РФ потеряли уничтоженными и поврежденными 96 единиц вооружения и военной техники.

Читайте также: РФ провела «существенную передислокацию» подразделений с Харьковщины – ISW

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)
«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)
23.08.2024, 08:19
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
21.08.2024, 11:54
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
22.08.2024, 17:02
Главные новости Харькова 23 августа: День города, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 23 августа: День города, последствия обстрелов
23.08.2024, 10:49
Сегодня 23 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 августа: какой праздник и день в истории
23.08.2024, 06:00
В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)
В Харькове отметили День Государственного флага Украины (фото)
23.08.2024, 11:51

Новости по теме:

09:17
17 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб
10:18
ВС РФ наиболее активны в Волчанске, штурмуют с разных направлений – ВСУ
07:17
Войска РФ до сих пор заблокированы на Агрегатном заводе в Волчанске – ISW
07:36
За Песчаным на Харьковщине для РФ откроются «проблемные поля» — Коваленко
10:41
Враг готовится к штурму в Волчанске – ОТГВ «Харьков» о ситуации

Вы читали новость: «ВСУ: в районе Глубокого враг пополняет потери, в Волчанске – активно штурмует»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 10:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной обстановке на Харьковском направлении сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 23 августа.".