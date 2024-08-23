Три бої йдуть на півночі Харківщини і два – на Куп’янському напрямку – Генштаб

Чотири штурми провели військові РФ від початку доби на півночі Харківщини та ще дев’ять – на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Два бої тривають. Супротивник активно застосовує авіацію, на райони населених пунктів Новоосинове, Богуславка та Кругляківка він скинув десять КАБів.