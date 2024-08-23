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Три боя идут на севере Харьковщины и два — на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 16:40   23.08.2024
Елена Нагорная
Три боя идут на севере Харьковщины и два — на Купянском направлении — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Четыре штурма провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще девять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении защитники отражали вражеские атаки вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боя продолжаются. Противник активно применяет авиацию, на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславка и Кругляковка он сбросил десять КАБов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 16:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре штурма провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще девять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".