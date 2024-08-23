Три боя идут на севере Харьковщины и два — на Купянском направлении — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Четыре штурма провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще девять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районах Глубокого, Старицы и Волчанска. Три боя продолжаются.
На Купянском направлении защитники отражали вражеские атаки вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боя продолжаются. Противник активно применяет авиацию, на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславка и Кругляковка он сбросил десять КАБов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 16:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четыре штурма провели военные РФ с начала суток на севере Харьковщины и еще девять — на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".