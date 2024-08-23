Главные новости Харькова 23 августа: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
06:37
С вечера в Харьковской области четыре раза звучала воздушная тревога
Впервые сирена звучала в 21:49. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призывал жителей региона находиться в укрытиях.
А в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики для региона.
В 21:56 в ВС ВСУ сообщали о скоростной цели на Харьковщине.
Отбой раздался в 01:20. Затем тревога продолжалась с 02:10 до 02:17, с 03:07 до 03:57. Сирена звучала и в 05:03. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и юго-востоке.
Отбой раздался в 05:25.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: баллистика, вечер, ВС, ВСУ, Мельник, ночь, тревога, угроза, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 06:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".