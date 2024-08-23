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Из-под завалов дома на Харьковщине достали тела двух человек — ГСЧС (фото)

Происшествия 10:06   23.08.2024
Виктория Яковенко
Из-под завалов дома на Харьковщине достали тела двух человек — ГСЧС (фото) Фото: ГСЧС Украины

Ночью враг, предварительно КАБом, ударил по прифронтовому населенному пункту Боровской громады.

«Произошли разрушения частных жилых домов. Кроме того, произошел пожар в здании на площади 80 м кв», — рассказали в ГСЧС Украины.

Из-под завалов разрушенного дома спасатели достали тела двух погибших: мужчину 1963 года и женщину 1965 года рождения. Также пострадала 78-летняя женщина.

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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что 23 августа в 03:38 враг ударил по селу Богуславка. В результате обстрела горели дома. Под завалами находился пожилой мужчина.

Автор: Виктория Яковенко
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Из-под завалов дома на Харьковщине достали тела двух человек — ГСЧС (фото)
Из-под завалов дома на Харьковщине достали тела двух человек — ГСЧС (фото)
23.08.2024, 10:06

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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 10:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью враг, предварительно КАБом, ударил по прифронтовому населенному пункту Боровской громады.".