Из-под завалов дома на Харьковщине достали тела двух человек — ГСЧС (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Ночью враг, предварительно КАБом, ударил по прифронтовому населенному пункту Боровской громады.
«Произошли разрушения частных жилых домов. Кроме того, произошел пожар в здании на площади 80 м кв», — рассказали в ГСЧС Украины.
Из-под завалов разрушенного дома спасатели достали тела двух погибших: мужчину 1963 года и женщину 1965 года рождения. Также пострадала 78-летняя женщина.
Напомним, ранее глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что 23 августа в 03:38 враг ударил по селу Богуславка. В результате обстрела горели дома. Под завалами находился пожилой мужчина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дім, дом, завали, КАБ, пострадала, тела, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 10:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью враг, предварительно КАБом, ударил по прифронтовому населенному пункту Боровской громады.".