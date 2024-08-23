З-під завалів будинку на Харківщині дістали тіла двох людей – ДСНС (фото)

Вночі ворог, попередньо КАБом, вдарив по прифронтовому населеному пункту Борівської громади.

«Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 м кв», – розповіли у ДСНС України.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіла двох загиблих: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка.

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 23 серпня о 03:38 ворог вдарив по селу Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки. Під завалами знаходився літній чоловік.