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З-під завалів будинку на Харківщині дістали тіла двох людей – ДСНС (фото)

Події 10:06   23.08.2024
Вікторія Яковенко
З-під завалів будинку на Харківщині дістали тіла двох людей – ДСНС (фото) Фото: ДСНС України

Вночі ворог, попередньо КАБом, вдарив по прифронтовому населеному пункту Борівської громади.

«Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 м кв», – розповіли у ДСНС України.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіла двох загиблих: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка.

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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 23 серпня о 03:38 ворог вдарив по селу Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки. Під завалами знаходився літній чоловік.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 10:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог, попередньо КАБом, вдарив по прифронтовому населеному пункту Борівської громади.".