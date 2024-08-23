З-під завалів будинку на Харківщині дістали тіла двох людей – ДСНС (фото)
Фото: ДСНС України
Вночі ворог, попередньо КАБом, вдарив по прифронтовому населеному пункту Борівської громади.
«Сталися руйнації приватних житлових будинків. Крім того, виникла пожежа у будівлі на площі 80 м кв», – розповіли у ДСНС України.
З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіла двох загиблих: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка.
Нагадаємо, раніше голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що 23 серпня о 03:38 ворог вдарив по селу Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки. Під завалами знаходився літній чоловік.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, дім, завали, КАБ, пострадала, тела, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «З-під завалів будинку на Харківщині дістали тіла двох людей – ДСНС (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 10:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі ворог, попередньо КАБом, вдарив по прифронтовому населеному пункту Борівської громади.".