На 3-й день поисковых работ в Казачьей Лопани из-под завалов достали погибшую
Поисковые работы на завалах здания поселкового совета в Казачьей Лопани Харьковской области, которое 21 августа было частично разрушено в результате российского обстрела, продолжаются.
Сегодня из-под завалов извлекли тело погибшей женщины 1981 года рождения, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В ГСЧС информируют, что под разрушенными строительными конструкциями, возможно, находится еще один человек.
Накануне глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал, что тела двух погибших местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа, обнаружены, и задача спасателей — деблокировать их и передать родным для захоронения. Эти работы осложняются угрозой повторных обстрелов.
Напомним, в результате вражеского удара около 12:15 21 августа в Казачьей Лопани было частично разрушено здание поселкового совета. Предварительно, военные РФ били из артиллерии. Сообщалось, что под завалами находятся три человека. 56-летнюю женщину достали из-под разрушенных конструкций в первый день. Ее состояние оценивалось как стабильное. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, загиблі, Казачья Лопань, обстрел, погибшие;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 15:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поисковые работы на завалах здания поселкового совета в Казачьей Лопани Харьковской области, которое 21 августа было частично разрушено в результате российского обстрела, продолжаются.".