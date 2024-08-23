На 3-й день поисковых работ в Казачьей Лопани из-под завалов достали погибшую

Поисковые работы на завалах здания поселкового совета в Казачьей Лопани Харьковской области, которое 21 августа было частично разрушено в результате российского обстрела, продолжаются.

Сегодня из-под завалов извлекли тело погибшей женщины 1981 года рождения, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В ГСЧС информируют, что под разрушенными строительными конструкциями, возможно, находится еще один человек.

Накануне глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщал, что тела двух погибших местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа, обнаружены, и задача спасателей — деблокировать их и передать родным для захоронения. Эти работы осложняются угрозой повторных обстрелов.

Напомним, в результате вражеского удара около 12:15 21 августа в Казачьей Лопани было частично разрушено здание поселкового совета. Предварительно, военные РФ били из артиллерии. Сообщалось, что под завалами находятся три человека. 56-летнюю женщину достали из-под разрушенных конструкций в первый день. Ее состояние оценивалось как стабильное. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области.