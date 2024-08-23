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На третій день пошукових робіт у Козачій Лопані з-під завалів дістали загиблу

Події 15:56   23.08.2024
Олена Нагорна
На третій день пошукових робіт у Козачій Лопані з-під завалів дістали загиблу

Пошукові роботи на завалах будівлі селищної ради у Козачій Лопані Харківської області, яка 21 серпня була частково зруйнована внаслідок російського обстрілу, тривають.

Сьогодні з-під завалів деблокували тіло загиблої жінки 1981 року народження, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У ДСНС інформують, що під зруйнованими будівельними конструкціями, можливо, перебуває ще одна людина.

Напередодні голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомляв, що тіла двох загиблих місцевих мешканок, які допомагали в роботі старостинського округу, виявлені, і завдання рятувальників – деблокувати їх та передати рідним для поховання. Ці роботи ускладнюються через загрозу повторних обстрілів.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару близько 12:15 21 серпня в Козачій Лопані була частково зруйнована будівля селищної ради. Попередньо, військові РФ гатили з артилерії. Повідомлялося, що під завалами перебувають три людини. 56-річну жінку дістали з-під зруйнованих конструкцій у перший день. Її стан оцінювали як стабільний. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 15:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пошукові роботи на завалах будівлі селищної ради у Козачій Лопані Харківської області, яка 21 серпня була частково зруйнована внаслідок російського обстрілу, тривають.".