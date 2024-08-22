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Тіла двох жінок знайшли під завалами у Козачій Лопані на Харківщині (відео)

Події 22:17   22.08.2024
Оксана Якушко
Тіла двох жінок знайшли під завалами у Козачій Лопані на Харківщині (відео)

Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Під час пошукових робіт виявили тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу. Основне завдання натепер – деблокувати їх та передати тіла жінок рідним для поховання», – розповів Задоренко.

Протягом усього дня рятувальники ДСНС разом із жителями селища, старостою та працівниками Дергачівської міської ради розбирали завали зруйнованої будівлі місцевої адміністрації.

Через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів та загрозу артилерійських ударів спецтехніку до процесу залучити не вдалося.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області. 56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані.

Читайте також: Пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані призупинили через обстріли

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 22:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завершилася друга доба пошуково-рятувальної операції у Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".