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Із Козачої Лопані планують вивезти адміністрацію через обстріли – Синєгубов

Суспільство 14:14   21.08.2024
Олена Нагорна
Із Козачої Лопані планують вивезти адміністрацію через обстріли – Синєгубов

У зв’язку з активними обстрілами прикордонного селища Козача Лопань на півночі Харківщини вирішуватимуть питання щодо переміщення місцевої адміністрації вглиб території області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Козача Лопань – ворог вдарив ракетою по будівлі сільради місцевої. Люди знаходяться під завалами. Наразі там ускладнена пошуково-рятувальна робота підрозділів ДСНС, оскільки військові попереджають про повторні удари. І вони так само були. Цей населений пункт постійно обстрілюється ворогом з РСЗВ. Тому наразі будемо приймати рішення щодо можливого переведення адміністративної складової, місцевої адміністрації вглиб Харківської області. Ми, звичайно, будемо закликати людей евакуюватися з цього населеного пункту», — повідомив Синєгубов.

Раніше начальник ХОВА повідомив, що будівля селищної ради була пошкоджена у Козачій Лопані внаслідок ворожого удару близько 12:15. За попередніми даними, під завалами знаходяться троє людей.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 14:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з активними обстрілами прикордонного селища Козача Лопань на півночі Харківщини вирішуватимуть питання щодо переміщення місцевої адміністрації вглиб території області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".