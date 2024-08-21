Из Казачьей Лопани планируют вывезти администрацию из-за обстрелов — Синегубов
В связи с активными обстрелами приграничного поселка Казачья Лопань на севере Харьковщины будут решать вопрос о перемещении местной администрации вглубь территории области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Казачья Лопань — враг ударил ракетой по зданию сельсовета местного. Люди находятся под завалами. Сейчас там затруднена поисково-спасательная работа подразделений ГСЧС, поскольку военные предупреждают о повторных ударах. И они были. Этот населенный пункт постоянно обстреливается врагом из РСЗО. Поэтому сейчас будем принимать решение о возможном переводе административной составляющей, местной администрации вглубь Харьковской области. Мы, конечно, будем призывать людей эвакуироваться из этого населенного пункта.», — сообщил Синегубов.
Ранее начальник ХОВА сообщил, что здание поселкового совета повреждено в Казачьей Лопани в результате вражеского удара около 12:15. По предварительным данным, под завалами находятся три человека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Казачья Лопань, обстрел, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 14:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с активными обстрелами приграничного поселка Казачья Лопань на севере Харьковщины будут решать вопрос о перемещении местной администрации вглубь территории области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".