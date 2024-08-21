Пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані призупинили через обстріли
Розбір завалів у Козачій Лопані продовжиться завтра вранці, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.
«Зважаючи на постійні обстріли із заходом сонця пошуково-рятувальну операцію довелося призупинити, щоб зберегти життя людей. Розбір завалів продовжиться завтра зранку», – розповів Задоренко.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області. 56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, жінка, завали, Козачья Лопань;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 22:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розбір завалів у Козачій Лопані продовжиться завтра вранці, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.".