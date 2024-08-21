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Пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані призупинили через обстріли

Події 22:00   21.08.2024
Оксана Якушко
Пошуково-рятувальну операцію в Козачій Лопані призупинили через обстріли

Розбір завалів у Козачій Лопані продовжиться завтра вранці, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

«Зважаючи на постійні обстріли із заходом сонця пошуково-рятувальну операцію довелося призупинити, щоб зберегти життя людей. Розбір завалів продовжиться завтра зранку», – розповів Задоренко.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області. 56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані.

Читайте також: 56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані на Харківщині

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 22:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розбір завалів у Козачій Лопані продовжиться завтра вранці, повідомив начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.".