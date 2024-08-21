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Поисково-спасательную операцию в Казачьей Лопани приостановили из-за обстрелов

Происшествия 22:00   21.08.2024
Оксана Якушко
Поисково-спасательную операцию в Казачьей Лопани приостановили из-за обстрелов

Разбор завалов в Казачьей Лопани продолжится завтра утром, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Учитывая постоянные обстрелы с закатом поисково-спасательную операцию пришлось приостановить, чтобы сохранить жизнь людей. Разбор завалов продолжится завтра утром», – рассказал Задоренко.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара около 12:15 в Казачьей Лопани повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, под завалами находятся три человека. Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области. 56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разбор завалов в Казачьей Лопани продолжится завтра утром, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".