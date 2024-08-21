56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине
Во время поисковых работ в Казачьей Лопани россияне постоянно используют FPV-дроны, отметил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Во время спасательных работ в Казачьей Лопани удалось деблокировать и достать из-под завалов одну женщину. К счастью, она жива, ее состояние стабильное. Очень надеемся, что две другие женщины, пока остающиеся под завалами, живы и здоровы», — сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко.
В Нацполиции отметили, что найденная женщина 1968 года рождения.
Поисково-спасательные работы продолжаются, но враг постоянно применяет FPV-дроны, препятствуя их проведению. В результате ударов дронами уже пострадала коммунальная техника, рассказал Задоренко.
21 августа около 12:25 россияне ударили из артиллерии по поселку Казачья Лопань Дергачевской территориальной громады.
Повреждено здание сельского совета, гражданский автомобиль, частные домовладения. Предварительно под завалами в подвальном помещении могут находиться еще две гражданские женщины.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара около 12:15 в Казачьей Лопани повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, под завалами находятся три человека. Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, жінка, женщина, завали, Козачья Лопань, Нацполиция;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 18:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время поисковых работ в Казачьей Лопани россияне постоянно используют FPV-дроны, отметил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".