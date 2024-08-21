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Под завалами поссовета в Казачьей Лопани — минимум три женщины — Задоренко

Происшествия 17:15   21.08.2024
Елена Нагорная
Под завалами поссовета в Казачьей Лопани — минимум три женщины — Задоренко

Известно о минимум трех женщинах, которые находятся под завалами поселкового совета в Казачьей Лопани Харьковской области, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его данным, в период между 12:30 и 13:00 военные РФ нанесли по поселку два удара, точный вид оружия устанавливается. Оба пришлись по админзданию старостинского округа. В результате произошел частичный обвал здания и подвального помещения, где находились местные жители и работники старостата.

По состоянию на 15:30 был установлен голосовой контакт с одной из женщин, находящихся под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются, профильным службам помогает коммунальная техника, рассказал Задоренко.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара около 12:15 в Казачьей Лопани повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, под завалами находятся три человека. Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 17:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Известно о минимум трех женщинах, которые находятся под завалами поселкового совета в Казачьей Лопани Харьковской области, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".