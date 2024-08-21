Під завалами селищної ради в Козачій Лопані – щонайменше три жінки – Задоренко
Відомо про щонайменше трьох жінок, які перебувають під завалами селищної ради у Козачій Лопані Харківської області, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За його даними, у період між 12:30 та 13:00 військові РФ завдали по селищу два удари, точний вид зброї встановлюється. Обидва припали до адмінбудівлі старостинського округу. У результаті стався частковий обвал будівлі та підвального приміщення, де знаходилися місцеві жителі та працівники старостату.
Станом на 15:30 був встановлений голосовий контакт з однією з жінок, які перебувають під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають, профільним службам допомагає комунальна техніка, розповів Задоренко.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, Казачья Лопань, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 17:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відомо про щонайменше трьох жінок, які перебувають під завалами селищної ради у Козачій Лопані Харківської області, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".