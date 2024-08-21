56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані на Харківщині

Під час пошукових робіт у Козачій Лопані росіяни постійно використовують FPV-дрони, зазначив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Під час рятувальних робіт у Козачій Лопані вдалося деблокувати та дістати з-під завалів одну жінку. На щастя, вона жива, її стан стабільний. Дуже сподіваємось, що дві інші жінки, які поки що залишаються під завалами, живі та здорові», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У Нацполіції зазначили, що знайдена жінка 1968 року народження.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, але ворог постійно застосовує FPV-дрони, перешкоджаючи їх проведенню. Внаслідок ударів дронами вже постраждала комунальна техніка, розповів Задоренко.

21 серпня близько 12:25 росіяни вдарили з артилерії по селищу Козача Лопань Дергачівській територіальній громаді.

Пошкоджено будинок сільської ради, цивільний автомобіль, приватні домоволодіння. Попередньо під завалами у підвальному приміщенні можуть перебувати ще дві цивільні жінки.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області.