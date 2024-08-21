56-річну жінку дістали з-під завалів у Козачій Лопані на Харківщині
Під час пошукових робіт у Козачій Лопані росіяни постійно використовують FPV-дрони, зазначив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Під час рятувальних робіт у Козачій Лопані вдалося деблокувати та дістати з-під завалів одну жінку. На щастя, вона жива, її стан стабільний. Дуже сподіваємось, що дві інші жінки, які поки що залишаються під завалами, живі та здорові», – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
У Нацполіції зазначили, що знайдена жінка 1968 року народження.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, але ворог постійно застосовує FPV-дрони, перешкоджаючи їх проведенню. Внаслідок ударів дронами вже постраждала комунальна техніка, розповів Задоренко.
21 серпня близько 12:25 росіяни вдарили з артилерії по селищу Козача Лопань Дергачівській територіальній громаді.
Пошкоджено будинок сільської ради, цивільний автомобіль, приватні домоволодіння. Попередньо під завалами у підвальному приміщенні можуть перебувати ще дві цивільні жінки.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару близько 12:15 у Козачій Лопані пошкоджена будівля селищної ради. За попередніми даними, під завалами знаходяться три людини. Синєгубов поінформував, що у зв’язку з активними обстрілами Козачої Лопані вирішуватимуть питання щодо передислокації місцевої адміністрації вглиб території області.
Читайте також: Під завалами селищної ради в Козачій Лопані – щонайменше три жінки – Задоренко
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, жінка, завали, Козачья Лопань, Нацполиция;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 18:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час пошукових робіт у Козачій Лопані росіяни постійно використовують FPV-дрони, зазначив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.".