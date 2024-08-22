Тела двух женщин нашли под завалами в Казачьей Лопани на Харьковщине (видео)

Завершились вторые сутки поисково-спасательной операции в Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«При поисковых работах обнаружили тела двух местных жительниц, которые помогали в работе старостинского округа. Основная задача теперь – деблокировать их и передать тела женщин родным для погребения», — рассказал Задоренко.

В течение всего дня спасатели ГСЧС вместе с жителями поселка, старостой и работниками Дергачевского городского совета разбирали завалы разрушенного здания местной администрации.

Из-за чрезвычайной активности вражеских FPV-дронов и угрозы артиллерийских ударов спецтехнику привлечь не удалось.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара около 12:15 в Казачьей Лопани повреждено здание поселкового совета. По предварительным данным, под завалами находятся три человека. Синегубов проинформировал, что в связи с активными обстрелами Казачьей Лопани будут решать вопрос о передислокации местной администрации вглубь территории области. 56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани.