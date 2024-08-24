Два мешканці Харківщини повернулися з полону РФ – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах сьогоднішнього обміну, серед 115 визволених із полону захисників України, додому повернулися двоє воїнів з Харківщини.

Синєгубов зазначив, що це поки, що попередня інформація. Подробиць щодо воїнів наразі немає.

«Дякуємо президенту України, команді ОП, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за постійну роботу над поверненням наших бійців додому», – написав Синєгубов.