Два мешканці Харківщини повернулися з полону РФ – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах сьогоднішнього обміну, серед 115 визволених із полону захисників України, додому повернулися двоє воїнів з Харківщини.
Синєгубов зазначив, що це поки, що попередня інформація. Подробиць щодо воїнів наразі немає.
«Дякуємо президенту України, команді ОП, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за постійну роботу над поверненням наших бійців додому», – написав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 14:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах сьогоднішнього обміну, серед 115 визволених із полону захисників України, додому повернулися двоє воїнів з Харківщини.".