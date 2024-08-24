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Два мешканці Харківщини повернулися з полону РФ – Синєгубов

Суспільство 14:56   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Два мешканці Харківщини повернулися з полону РФ – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах сьогоднішнього обміну, серед 115 визволених із полону захисників України, додому повернулися двоє воїнів з Харківщини.

Синєгубов зазначив, що це поки, що попередня інформація. Подробиць щодо воїнів наразі немає.

«Дякуємо президенту України, команді ОП, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за постійну роботу над поверненням наших бійців додому», – написав Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 14:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в межах сьогоднішнього обміну, серед 115 визволених із полону захисників України, додому повернулися двоє воїнів з Харківщини.".