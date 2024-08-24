Два жителя Харьковщины вернулись из плена РФ – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках сегодняшнего обмена, среди 115 освобожденных из плена защитников Украины, домой вернулись два воина с Харьковщины.

Синегубов отметил, что это пока, что предварительная информация. Подробностей о воинах пока нет.

«Благодарим президента Украины, команду ОП, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за постоянную работу над возвращением наших бойцов домой», — написал Синегубов.