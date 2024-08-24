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Два жителя Харьковщины вернулись из плена РФ – Синегубов

Общество 14:56   24.08.2024
Виктория Яковенко
Два жителя Харьковщины вернулись из плена РФ – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках сегодняшнего обмена, среди 115 освобожденных из плена защитников Украины, домой вернулись два воина с Харьковщины.

Синегубов отметил, что это пока, что предварительная информация. Подробностей о воинах пока нет.

«Благодарим президента Украины, команду ОП, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за постоянную работу над возвращением наших бойцов домой», — написал Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов
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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в рамках сегодняшнего обмена, среди 115 освобожденных из плена защитников Украины, домой вернулись два воина с Харьковщины.".