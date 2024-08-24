Live
  • Сб 24.08.2024
  • Харьков  +34°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

В Украину из плена РФ вернули 115 защитников (фото)

Общество 14:07   24.08.2024
Виктория Яковенко
В Украину из плена РФ вернули 115 защитников (фото) Фото: Владимир Зеленский

Из плена РФ удалось вернуть еще 115 украинцев. Об этом днем ​​24 августа, в День Независимости, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, гражданских из российского плена. Благодарю нашу команду и партнеров ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой», — написал президент.

01
Фото: Владимир Зеленский
02
Фото: Владимир Зеленский
03
Фото: Владимир Зеленский
04
Фото: Владимир Зеленский
05
Фото: Владимир Зеленский
06
Фото: Владимир Зеленский
07
Фото: Владимир Зеленский
08
Фото: Владимир Зеленский
09
Фото: Владимир Зеленский

Читайте также: 32 млн грн выдали жителям Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьков и переименование: Терехов о решении ОВА и импонирующих названиях
Харьков и переименование: Терехов о решении ОВА и импонирующих названиях
24.08.2024, 10:05
«Звездное небо», фонтан и гимн в центре: как харьковчане отметили День города
«Звездное небо», фонтан и гимн в центре: как харьковчане отметили День города
24.08.2024, 13:11
Чиновники Чугуева давали данные о псевдоразрушениях для присвоения денег — ХАЦ
Чиновники Чугуева давали данные о псевдоразрушениях для присвоения денег — ХАЦ
23.08.2024, 22:21
Главные новости Харькова 24.08: бои, пострадавшие от обстрела, наши — дома
Главные новости Харькова 24.08: бои, пострадавшие от обстрела, наши — дома
24.08.2024, 15:00
Харьковская львица родила в День города – Терехов показал детенышей (видео)
Харьковская львица родила в День города – Терехов показал детенышей (видео)
24.08.2024, 07:48
Моющий пылесос: особенности многофункциональных решений для уборки
Моющий пылесос: особенности многофункциональных решений для уборки
24.08.2024, 15:05

Новости по теме:

11:26
На Салтовке спустя 2,5 года запустили трамвай №23: Терехов сообщил маршрут
09:34
Землю за 15 млн грн у границы на Харьковщине вернули в госсобственность
13:58
В еще одно село на Харьковщине частично вернули свет
15:28
Свет вернули в дома харьковчан, оставшихся без электричества из-за удара РФ
16:26
В поселок на Харьковщине вернули газ, который пропал после обстрела РФ

Вы читали новость: «В Украину из плена РФ вернули 115 защитников (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 14:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 115 украинцев. Об этом днем ​​24 августа, в День Независимости, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".