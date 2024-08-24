В Украину из плена РФ вернули 115 защитников (фото)
Фото: Владимир Зеленский
Из плена РФ удалось вернуть еще 115 украинцев. Об этом днем 24 августа, в День Независимости, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Это воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, гражданских из российского плена. Благодарю нашу команду и партнеров ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой», — написал президент.
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 115 украинцев. Об этом днем 24 августа, в День Независимости, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".