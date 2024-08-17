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32 млн грн выдали жителям Харьковщины

Общество 17:49   17.08.2024
Оксана Горун
32 млн грн выдали жителям Харьковщины

Харьковский облсовет сообщил о результатах работы комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, оказавшимся в затруднительной ситуации.

По данным облсовета, с начала года через эту комиссию материальную помощь получили 2327 человек. Общая сумма выплат превысила 32 млн грн. Деньги как правило выделяют для компенсации средств, которые люди потратили на лечение онкологических заболеваний и лечение детей, а также — на помощь в ликвидации последствий пожаров и других ЧП.

На очередном заседании рассмотрели еще более 300 обращений.

«Среди тех, кто получит помощь, — 28 освобожденных из плена жителей Харьковщины. Общая сумма 1,4 млн грн», — уточнили в пресс-службе Харьковского облсовета.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 17:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет сообщил о результатах работы комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи жителям Харьковской области, оказавшимся в затруднительной ситуации".