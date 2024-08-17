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32 млн грн видали мешканцям Харківщини

Суспільство 17:49   17.08.2024
Оксана Горун
32 млн грн видали мешканцям Харківщини

Харківська облрада повідомила про результати роботи комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній ситуації.

За даними облради, з початку року через цю комісію матеріальну допомогу отримали 2327 осіб. Загальна сума виплат перевищила 32 млн грн. Гроші зазвичай виділяють для компенсації коштів, які люди витратили на лікування онкологічних захворювань та лікування дітей, а також – на допомогу в ліквідації наслідків пожеж та інших НП.

На черговому засіданні розглянули ще понад 300 звернень.

“Серед тих, хто отримає допомогу, – 28 звільнених з полону жителів Харківщини. Загальна сума 1,4 млн грн”, – уточнили в пресслужбі Харківської облради.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Серпня 2024 в 17:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська облрада повідомила про результати роботи комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям Харківської області, які опинилися в скрутній ситуації".