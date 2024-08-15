Шахраї просять гроші на ЗСУ від імені Синєгубова на Харківщині (фото)

На Харківщині шахраї розсилають електронною поштою листи та просять у них про фінансову допомогу для українських захисників від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, повідомили у ХОВА.

Шахраї на бланках, схожих на офіційні, просять у громадян гроші на придбання приладів нічного бачення, автівок, дронів, тепловізорів для ЗСУ.

За фінансову допомогу шахраї обіцяють надати податкові пільги.

«Останнім часом шахраї почали використовувати підроблені електронні пошти, фейкові номери телефонів та інші засоби обману. Будьте надзвичайно уважні та ретельно перевіряйте інформацію, щоб не потрапити на маніпуляції шахраїв», – зазначили в ХОВА.