Шахраї просять гроші на ЗСУ від імені Синєгубова на Харківщині (фото)
На Харківщині шахраї розсилають електронною поштою листи та просять у них про фінансову допомогу для українських захисників від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, повідомили у ХОВА.
Шахраї на бланках, схожих на офіційні, просять у громадян гроші на придбання приладів нічного бачення, автівок, дронів, тепловізорів для ЗСУ.
За фінансову допомогу шахраї обіцяють надати податкові пільги.
«Останнім часом шахраї почали використовувати підроблені електронні пошти, фейкові номери телефонів та інші засоби обману. Будьте надзвичайно уважні та ретельно перевіряйте інформацію, щоб не потрапити на маніпуляції шахраїв», – зазначили в ХОВА.
Читайте також: Три роки тюрми отримав харків’янин, який продавав неіснуючі генератори
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: гроші, ЗСУ, мошенник, Олег Синегубов, сбор, фейк, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шахраї просять гроші на ЗСУ від імені Синєгубова на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 21:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині шахраї розсилають електронною поштою листи та просять у них про фінансову допомогу для українських захисників від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, повідомили у ХОВА.".