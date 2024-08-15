Аферисты просят деньги на ЗСУ от имени Синегубова на Харьковщине (фото)
Фото: ХОВА
В Харьковской области мошенники рассылают по электронной почте письма и просят у них о финансовой помощи для украинских защитников от имени начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сообщили в ХОВА.
Мошенники на бланках, похожих на официальные, просят у граждан и бизнесменов деньги на приобретение для ВСУ приборов ночного видения, автомобилей, дронов, тепловизоров.
За финансовую помощь мошенники обещают предоставить налоговые льготы.
«В последнее время мошенники начали использовать поддельные электронные почты, фейковые номера телефонов и другие средства обмана. Будьте очень внимательны и тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть на манипуляции мошенников», — отметили в ХОВА.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, гроші, деньги, мошенник, Олег Синегубов, сбор, фейк, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 21:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области мошенники рассылают по электронной почте письма и просят у них о финансовой помощи для украинских защитников от имени начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сообщили в ХОВА.".