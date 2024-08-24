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В Україну з полону РФ повернули 115 захисників (фото)

Суспільство 14:07   24.08.2024
Вікторія Яковенко
В Україну з полону РФ повернули 115 захисників (фото) Фото: Володимир Зеленський

З полону РФ вдалося повернути ще 115 українців. Про це вдень 24 серпня, у День Незалежності, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому», – написав президент.

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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 14:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З полону РФ вдалося повернути ще 115 українців. Про це вдень 24 серпня, у День Незалежності, повідомив президент України Володимир Зеленський.".