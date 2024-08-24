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Найщасливіші обличчя України: Харківщина – у п’ятірці лідерів (інфографіка)

Суспільство 11:26   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Найщасливіші обличчя України: Харківщина – у п’ятірці лідерів (інфографіка) Фото: UA War Infographics

До Дня Незалежності України телеграм-канал UA War Infographics підготував ексклюзивну інфографіку – «який вигляд має обличчя кожного регіону».

«Обличчя поєднує важливі показники про стан регіону: економічний, гуманітарний та соціальний.  Найбільш помітна деталь кожного обличчя — посмішка (рівень благополуччя у 2023). Отже, п’ятірка найщасливіших облич: Київ, Львівщина, Франківщина, Харківщина (попри велику кількість переселенців), та Одещина», – йдеться у повідомленні.

Найменш щасливими виявились жителі Кіровоградщини, Сумщини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.

«Облич Криму та Севастополя немає через відсутність даних. Донецька та Луганська область з неповними обличчями, бо не всі дані доступні. Ми обов’язково підготуємо нову версію цієї інфографіки після перемоги», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Дня Незалежності України телеграм-канал UA War Infographics підготував ексклюзивну інфографіку – «який вигляд має обличчя кожного регіону».".