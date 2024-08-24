Найщасливіші обличчя України: Харківщина – у п’ятірці лідерів (інфографіка)
До Дня Незалежності України телеграм-канал UA War Infographics підготував ексклюзивну інфографіку – «який вигляд має обличчя кожного регіону».
«Обличчя поєднує важливі показники про стан регіону: економічний, гуманітарний та соціальний. Найбільш помітна деталь кожного обличчя — посмішка (рівень благополуччя у 2023). Отже, п’ятірка найщасливіших облич: Київ, Львівщина, Франківщина, Харківщина (попри велику кількість переселенців), та Одещина», – йдеться у повідомленні.
Найменш щасливими виявились жителі Кіровоградщини, Сумщини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.
«Облич Криму та Севастополя немає через відсутність даних. Донецька та Луганська область з неповними обличчями, бо не всі дані доступні. Ми обов’язково підготуємо нову версію цієї інфографіки після перемоги», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 11:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Дня Незалежності України телеграм-канал UA War Infographics підготував ексклюзивну інфографіку – «який вигляд має обличчя кожного регіону».".