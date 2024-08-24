Найщасливіші обличчя України: Харківщина – у п’ятірці лідерів (інфографіка)

До Дня Незалежності України телеграм-канал UA War Infographics підготував ексклюзивну інфографіку – «який вигляд має обличчя кожного регіону».

«Обличчя поєднує важливі показники про стан регіону: економічний, гуманітарний та соціальний. Найбільш помітна деталь кожного обличчя — посмішка (рівень благополуччя у 2023). Отже, п’ятірка найщасливіших облич: Київ, Львівщина, Франківщина, Харківщина (попри велику кількість переселенців), та Одещина», – йдеться у повідомленні.

Найменш щасливими виявились жителі Кіровоградщини, Сумщини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.

«Облич Криму та Севастополя немає через відсутність даних. Донецька та Луганська область з неповними обличчями, бо не всі дані доступні. Ми обов’язково підготуємо нову версію цієї інфографіки після перемоги», – йдеться у повідомленні.