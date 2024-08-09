Яким бачать Харків містяни: завдяки кому і чому, на їхню думку, він тримається

Більшість харків’ян бачить місто незламним, чистим та комфортним, а також вважає, що воно тримається завдяки військовим, комунальникам, рятувальникам та медикам.

Про це йдеться у дослідженні «Харків – точка тяжіння», проведеному у квітні-травні поточного року бюро «Соціологіст» у межах конкурсу грантів. Усього 605 осіб (харків’ян, які перебувають у місті, в Україні та за кордоном, а також ВПО) запитали – яким вони бачать Харків зараз. Відповідей можна було дати кілька.

70% опитаних бачать Харків незламним, 52% – чистим та комфортним, 45% – українським, 44% – пошкодженим та зруйнованим, 41% – тривожним. Більш ніж до війни україномовним місто назвав 31% респондентів, культурним – 26%, спорожнілим – 14%.

“Харків’яни, які зараз перебувають в інших областях або за кордоном, частіше уявляють собі сьогоднішній Харків понівеченим, тривожним, зруйнованим і небезпечним. А про чистоту, комфорт і гостинність дещо частіше згадують жителі, які зараз перебувають у місті. Але для всіх харків’ян, де б вони не знаходились, Харків є незламним і українським містом”, – йдеться у дослідженні.

Також респондентів запитали, завдяки кому та чому тримається Харків. 71% назвав військових, 67% – комунальників, 63% – рятувальників та медиків. Дії влади обрали 34% опитаних, клумби, фонтани та благоустрій – 7%.

В опитуванні взяли участь 605 респондентів. Досліджувалися чотири цільові групи:

– харків’яни, які зараз мешкають у місті (305 осіб);

– ВПО, які переїхали до міста після 24 лютого 2022 року (100 осіб);

– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали із міста в межах України (100 осіб);

– харків’яни, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон (крім РФ та Білорусі) (100 осіб).